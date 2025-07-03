Джейми Каррагер отреагировал на новости о гибели Диогу Жоты

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер отреагировал на новости о гибели вингера мерсисайдцев и сборной Португалии Диогу Жоты. Каррагер опубликовал сообщение в социальной сети X.

«Сегодня утром пришли ужасные новости о Диогу Жоте и его брате Андре. Мои мысли со всеми членами его семьи и друзьями, особенно с женой Руте и их тремя прекрасными детьми», — написал Каррагер.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. За «красных» Диогу играл с 2020 года. Ранее португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и клуб «Пасуш де Феррейра».