Автоэксперт высказался о гибели игрока «Ливерпуля» Жоты в ДТП на Lamborghini

Гонщик и автоинструктор Михаил Горбачёв высказался об автокатастрофе нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты. Футболист погиб в результате страшной аварии. По данным СМИ, у него лопнула шина на большой скорости, машина вылетела за пределы трассы и загорелась.

«Если бояться, что лопнет шина, не надо вообще никуда и никогда выезжать на автомобиле. Если шина лопается на большой скорости, водитель может быть хоть чемпионом мира по футболу, горным лыжам, шахматам или шашкам — это не имеет значения. Если у него нет основ спортивного вождения, то лопнувшая шина для него фатальна. Машина становится неуправляемой. Если навыки есть, фатальных последствий можно избежать, тут 50 на 50. Но когда скорость автомобиля достигает 300 км/ч, тут сделать уже ничего невозможно.

Загореться Lamborghini может так же, как и любой другой автомобиль. Но такое происходит очень редко. Поэтому Диогу Жоте не повезло вдвойне. Вероятно, он не умел управлять машиной на большой скорости и не знал, что делать при лопнувшей шине. И, конечно, не повезло, что автомобиль загорелся. Если бы не это, возможно, Жота остался бы в живых», — сказал Горбачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.