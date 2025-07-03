Болельщики «Ливерпуля» почтили память погибшего Диогу Жоты возле «Энфилда»

Болельщики футбольного клуба «Ливерпуль» собрались возле «Энфилда» и почтили память погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия Диогу Жоты. Об этом сообщает интернет-издание Globo. Фанаты принесли венки и цветы к домашней арены «красных».

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Наибольшую известность Диогу принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. За «красных» Жота играл с 2020 года. Ранее португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и клуб «Пасуш де Феррейра».

Вместе со сборной Португалии Диогу Жота дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.