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В соцсетях появилось фото новичка «Зенита» Романа Веги с футболкой клуба

В соцсетях появилось фото новичка «Зенита» Романа Веги с футболкой клуба
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В социальной сети X появилась фотография возможного новичка «Зенита» Романа Веги с футболкой клуба в руках. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые близки к приобретению 21-летнего аргентинского защитника. Фотографию опубликовал пользователь X Абрахам Морено сегодня, 3 июля, после чего снимок разошёлся по фан-сообществам. При этом на данном этапе нельзя утверждать, что фото подлинное.

Фото: Аккаунт Абрахама Морено в социальной сети X

Вега выступает за «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. Ранее он представлял вторую команду «Барселоны». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 5 млн. Напомним, «Зенит» занял второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам прошлого сезона.

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