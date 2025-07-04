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Расписание 1/4 финала Клубного чемпионата мира по футболу 2025 на 4 июля 2025

Расписание матчей клубного чемпионата мира — 2025 на 4 июля
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Сегодня, 4 июля, пройдёт один матч 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня турнира.

Права на трансляцию матчей 1/4 финала клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 на 4 июля (время — московское):

22:00. «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль».

На стадии 1/8 финала соревнования «Флуминенсе» встречался с миланским «Интером». Бразильская команда одержала победу со счётом 2:0. На аналогичном этапе турнира «Аль-Хиляль» играл с «Манчестер Сити». Саудовский клуб победил «горожан» со счётом 4:3, матч закончился в дополнительное время.

Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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