Расписание матчей клубного чемпионата мира — 2025 на 4 июля

Сегодня, 4 июля, пройдёт один матч 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня турнира.
Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 на 4 июля (время — московское):
22:00. «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль».
На стадии 1/8 финала соревнования «Флуминенсе» встречался с миланским «Интером». Бразильская команда одержала победу со счётом 2:0. На аналогичном этапе турнира «Аль-Хиляль» играл с «Манчестер Сити». Саудовский клуб победил «горожан» со счётом 4:3, матч закончился в дополнительное время.
Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля.
Самые большие стадионы мира: