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«Спартак» отказался продавать Угальде в «Фейеноорд» за € 15 млн — источник

«Спартак» отказался продавать Угальде в «Фейеноорд» за € 15 млн — источник
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Нидерландский «Фейеноорд» предложил € 15 млн за нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Однако красно-белые отклонили данный оффер. Московский клуб не горит желанием расставаться со своим основным форвардом, особенно за предложенную сумму, информирует журналист Максим Никитин в своём телеграм-канале.

Отмечается, что окружение Манфреда настаивает на его возвращении в Нидерланды. При этом Угальде пока не дал окончательного ответа по поводу своего будущего.

Угальде выступает за «Спартак» с 2024 года, куда перешёл из «Твенте». Контрактное соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до 2028 года. На данный момент трансферная стоимость Угальде оценивается в € 15 млн.

В составе «Спартака» Угальде провёл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и сделал шесть результативных передач.

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