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«РБ Лейпциг» сообщил о переходе 21-летнего защитника из «Кёльна»

«РБ Лейпциг» сообщил о переходе 21-летнего защитника из «Кёльна»
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Немецкий защитник Макс Финкгрефе перешёл из «Кёльна» в «РБ Лейпциг». Об этом сообщил официальный сайт «РБ Лейпциг».

«РБ Лейпциг» подписал контракт с 21-летним Максом Финкгрефе из «Кёльна». В среду вечером защитник подписал контракт до 30 июня 2030 года.

Левый защитник, родившийся в Мёнхенгладбахе, за последние два сезона провёл за «Кёльн» 40 матчей, в том числе 24 в Бундеслиге (один гол). Финкгрефе дебютировал за сборную Германии до 20 лет в ноябре 2024 года и в общей сложности провёл за неё два матча», — написано в заявлении клуба.

«РБ Лейпциг» завершил сезон-2024/2025 Бундеслиги на седьмом месте.

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