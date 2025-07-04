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Флуминенсе – Аль-Хиляль: во сколько начало матча Клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»: во сколько начало матча КЧМ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 4 июля, состоится матч четвертьфинала клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Флуминенсе» (Бразилия) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Игра пройдёт на стадионе «Кэмпинг Уорлд» (Орландо, Флорида). В качестве главного арбитра встречи выступит Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
04 июля 2025, пятница. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии 1/8 финала соревнования «Флуминенсе» встречался с миланским «Интером». Бразильская команда одержала победу со счётом 2:0. На аналогичном этапе турнира «Аль-Хиляль» играл с «Манчестер Сити». Саудовский клуб победил «горожан» со счётом 4:3, матч закончился в дополнительное время.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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