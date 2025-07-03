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Мор — о «Спартаке»: будут очень хорошие трансферы

Мор — о «Спартаке»: будут очень хорошие трансферы
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящих трансферах красно-белых. Он выразил уверенность, что московский клуб сделает хорошие трансферы этим летом.

«Спартак» собирается делать очень хорошие, качественные и дорогие трансферы футболистов, которые должны усилить и команду, и наш чемпионат. То же самое происходит с «Зенитом» и «Краснодаром». Мы видим, что пока таких трансферов нет, потому что это очень сложные сделки, футболисты находятся в отпуске, где‑то им дают отдохнуть. В том, что будут хорошие и дорогие трансферы, я не сомневаюсь. Но для того чтобы это был качественный футболист, который может прийти и усилить, нужно время. В этом лучше не спешить и сделать акцент на качестве. Будут очень хорошие трансферы», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

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