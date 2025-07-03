Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов ответил, готов ли Артём Дзюба стать тренером

Черчесов ответил, готов ли Артём Дзюба стать тренером
Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака», «Динамо», «Амкара», польской «Легии» и сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, способен ли нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба стать тренером в будущем. Напомним, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 240 голов за профессиональную карьеру.

«Это самый сложный вопрос, я к этому не готов (смеётся). Лидерские качества у него есть, но тренер — абсолютно другая профессия. Этому надо учиться», — приводит слова Черчесова «РИА Новости Спорт».

Ранее 36-летний Дзюба продлил контракт с «Акроном» ещё на один сезон. В минувшем сезоне он забил за тольяттинцев 10 голов и отдал семь результативных передач.

Материалы по теме
«Летом все условия есть». Черчесов — о системе проведения РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android