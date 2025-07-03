Черчесов ответил, готов ли Артём Дзюба стать тренером

Бывший главный тренер «Спартака», «Динамо», «Амкара», польской «Легии» и сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, способен ли нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба стать тренером в будущем. Напомним, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 240 голов за профессиональную карьеру.

«Это самый сложный вопрос, я к этому не готов (смеётся). Лидерские качества у него есть, но тренер — абсолютно другая профессия. Этому надо учиться», — приводит слова Черчесова «РИА Новости Спорт».

Ранее 36-летний Дзюба продлил контракт с «Акроном» ещё на один сезон. В минувшем сезоне он забил за тольяттинцев 10 голов и отдал семь результативных передач.