«На слезу пробивает, если честно». Генич отреагировал на новость о смерти Диогу Жоты

Российский комментатор Константин Генич высказался о трагической гибели португальского нападающего английского «Ливерпуля» Диогу Жоты. Футболист погиб в автокатастрофе в Испании, ему было 28 лет.

«Кошмар. Просто ужас. Лишний раз убеждаюсь, что никаких планов на будущее строить бесполезно. Есть здесь и сейчас. Живи и радуйся. Предугадать и предсказать, сколько тебе суждено — невозможно.

Раз — и всё. На слезу пробивает, если честно. Только ведь женился, выиграл со сборной, с клубом — и в один миг всё закончилось. Нет слов…» — написал Генич в телеграм-канале.

Ранее Диогу Жота выступал за английский «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также испанский «Атлетико» Мадрид. Со сборной Португалии нападающий дважды выиграл Лигу наций.