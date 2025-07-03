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«На слезу пробивает, если честно». Генич отреагировал на новость о смерти Диогу Жоты

«На слезу пробивает, если честно». Генич отреагировал на новость о смерти Диогу Жоты
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Российский комментатор Константин Генич высказался о трагической гибели португальского нападающего английского «Ливерпуля» Диогу Жоты. Футболист погиб в автокатастрофе в Испании, ему было 28 лет.

«Кошмар. Просто ужас. Лишний раз убеждаюсь, что никаких планов на будущее строить бесполезно. Есть здесь и сейчас. Живи и радуйся. Предугадать и предсказать, сколько тебе суждено — невозможно.

Раз — и всё. На слезу пробивает, если честно. Только ведь женился, выиграл со сборной, с клубом — и в один миг всё закончилось. Нет слов…» — написал Генич в телеграм-канале.

Ранее Диогу Жота выступал за английский «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также испанский «Атлетико» Мадрид. Со сборной Португалии нападающий дважды выиграл Лигу наций.

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