Адвокат Соболева готов обратиться в международные инстанции, если «Торпедо» снимут с РПЛ

Адвокат Александр Добровинский, обеспечивающий защиту владельцу московского «Торпедо» Леониду Соболеву, заявил, что обратится в международные инстанции в случае исключения клуба из Российской Премьер-Лиги.

«В связи с возбуждённым уголовным делом против руководства футбольного клуба «Торпедо» единственным доказательством попытки подкупа футбольного судьи Перезвы будет являться исключительно приговор, вступивший в законную силу. До этого события вина руководства «Торпедо» по понятным причинам не доказана и подлежит сомнению. Любое принятие решения, накладывающего какие-либо санкции на ФК «Торпедо», таким образом, будет являться нелегитимным. В случае и если такие санкции будут наложены на футбольный клуб «Торпедо», я буду ходатайствовать о жалобе в соответствующие судебные международные спортивные инстанции. Уверен на 100%, что получу положительное решение», — сказал Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.