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РФС отстранил Писарского от футбольной деятельности на четыре года, три из них — условно

РФС отстранил Писарского от футбольной деятельности на четыре года, три из них — условно
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Российский футбольный союз (РФС) отстранил нападающего самарских «Крыльев Советов» Владимира Писарского на четыре года, три из которых условно, от деятельности, связанной с футболом. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на слова спортивного юриста Антона Смирнова, представляющего интересы игрока.

Прошедший сезон футболист провёл в «Сочи» на правах аренды. Ранее сообщалось, что Владимир Писарский мог оказать неправомерное влияние на результат матча. Его знакомый сделал ставки на первый стыковой матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге «Сочи» — «Пари Нижний Новгород» (1:2). В этой встрече Писарский получил красную карточку.

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