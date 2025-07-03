Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Андреев: жалко, что Вера не остался в РПЛ — украсил бы любую команду в России

Дмитрий Андреев: жалко, что Вера не остался в РПЛ — украсил бы любую команду в России
Комментарии

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о переходе атакующего полузащитника Лукаса Веры в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ.

«Лукасу 27 лет, в ОАЭ хороший контракт. Жалко, конечно, что не останется в РПЛ. Игрок он яркий, украсил бы любую команду в России. Но есть ещё материальная составляющая», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2024/2025 28-летний Лукас Вера выступал за подмосковные «Химки». Он провёл 31 матч во всех турнирах, забил семь мячей и оформил четыре голевые передачи. «Химки» не получили лицензию РФС-1 и приостановили деятельность.

Материалы по теме
Официально
Лукас Вера, который был близок к переходу в «Локомотив», стал игроком «Аль-Вахды» из ОАЭ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android