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Арбитр РПЛ Карасёв объяснил, почему неудачно отработал прошлый сезон

Арбитр РПЛ Карасёв объяснил, почему неудачно отработал прошлый сезон
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Известный футбольный арбитр Сергей Карасёв объяснил, почему неудачно отработал прошлый сезон. Ранее он заявил, что сезон-2024/2025 стал худшим в его карьере.

— Как вы думаете, почему [прошлый сезон стал самым неудачным в карьере]?
— Видимо, не попал в колею, плюс психология, травмы, болезни. На самом деле, было много всего. Обычно в такие моменты важно принять пару-тройку хороших решений — и пойдёт. У меня так происходило в сезоны, когда было много топовых матчей: ряд удачных решений, и всё дальше получается само собой. Но люди об этом забывают и, в принципе, правильно делают. Важно, как ты работаешь сейчас, а не в прошлом. Тем более меня оценивают по самым высоким стандартам, потому что планка установлена и её надо держать, — цитирует Карасёва «Спорт-экспресс».

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