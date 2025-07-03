«Игровичок». Григорян объяснил востребованность Ивана Сергеева

Российский тренер Александр Григорян высказался о нападающем самарских «Крыльев Советов» Иване Сергееве. Ранее сообщалось, что Сергеев близок к переходу в московское «Динамо».

«Сергеева знаю ещё со времён, когда он начинал играть. Помню, как он играл на нескольких позициях. И «девятку», и правого форварда, даже инсайда. О чём это говорит? Он игровичок, умный нападающий. Отсюда и востребованность его», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Сергеев принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.