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Президент ФИФА Инфантино высказался о трагической гибели Диогу Жоты и Андре Силвы

Президент ФИФА Инфантино высказался о трагической гибели Диогу Жоты и Андре Силвы
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Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на новость о трагической гибели португальских футболистов Диогу Жоты и Андре Силвы. Спортсмены погибли в автокатастрофе в Испании. Игроку английского «Ливерпуля» Жоте было 28 лет, а Силве, выступавшему за португальский «Пенафиел», — 25 лет.

«Я глубоко опечален известием о трагической гибели Диогу Джоты и его брата Андре Силвы. В свои 28 лет Диогу сделал фантастическую карьеру, и впереди у него было ещё много замечательных лет, в то время как его брат Андре преуспевал в «Пенафиеле». Их обоих будет очень не хватать всем, кто их знал, и мировому футбольному сообществу.

От имени ФИФА и всей футбольной семьи в целом мои мысли с их семьёй и друзьями, а также со всеми в ФК «Ливерпуль», ФК «Пенафиел» и Португальской федерации футбола. Пусть они покоятся с миром», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА в социальной сети Х.

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