Дмитрий Андреев высказался о возможном сохранении «Оренбурга» в РПЛ вместо «Торпедо»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном сохранении оренбуржской команды в Российской Премьер-Лиге вместо московского «Торпедо». Функционер отметил, что в этом вопросе является лицом заинтересованным.

— На ваш взгляд, насколько вероятно сохранение «Оренбурга» в РПЛ вместо «Торпедо»?

— Я не следственный комитет, но раз людей закрыли, наверное, на руках что-то есть. Вопрос не закрыт, не доказано, что кто-то виновен. Должно быть судебное решение, а оно может быть и через год, и через полгода. Здесь сложная ситуация с правовой точки зрения. Если всё докажут, то это недопустимо — конечно, должны быть санкции к «Торпедо», а «Оренбург» остаться. Но мне сложно судить, я не юрист. Я лицо заинтересованное, поэтому хотелось бы сохранения «Оренбурга» в РПЛ. Я за то, чтобы футбол был чистым, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.