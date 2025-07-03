ФИФА отреагировала на новость о трагической смерти Диогу Жоты и Андре Силвы

ФИФА в социальных сетях опубликовала сообщение о трагической гибели португальских футболистов Диогу Жоты и Андре Силвы. Спортсмены погибли в автокатастрофе в Испании. Игроку английского «Ливерпуля» Жоте было 28 лет, а Силве, выступавшему за португальский «Пенафиел», — 25 лет.

«Мысли всех в ФИФА с семьёй и друзьями Диогу и Андре, их клубами и всеми вами в Португальской федерации футбола в это невероятно трудное время. Пусть они оба покоятся с миром», — написано в сообщении ФИФА.

Ранее Диогу Жота выступал за английский «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также испанский «Атлетико» Мадрид. Со сборной Португалии нападающий дважды выиграл Лигу наций.