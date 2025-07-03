Сергей Карасёв встал на защиту системы VAR

Известный российский арбитр Сергей Карасёв ответил на критику системы VAR. Он считает, что на принятие правильного решения иногда нужно много времени. И если выбирать между быстротой принятия решения и его правильностью — нужно делать выбор в пользу правильности.

— По поводу VAR — от многих футболистов слышим, что эта система убивает игру.

— У меня встречный вопрос. Лучше много времени и правильное решение или мало времени и неправильное решение? Мы должны от этого отталкиваться. К сожалению, совместить иногда не получается. На это есть много причин: все люди разные, судьи тоже, футбольное образование отличается. Кто-то играл, кто-то меньше играл. Плюс нужно понимание футбола. Учтите и эмоционально-психологическое состояние, когда ты сидишь в кабинке и понимаешь, что надо всё делать быстро, а этот повтор плохой, на втором ничего не понятно, время идёт… Все стремятся к совершенству, но, я думаю, надо отталкиваться от того, чтобы было принято правильное решение, — цитирует Карасёва «Спорт-экспресс».