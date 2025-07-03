Тренер «Партизана» заявил, что РПЛ сильнее чемпионата Сербии

Главный тренер сербского «Партизана» Срджан Благоевич сравнил чемпионаты России и Сербии. По его мнению, Российская Премьер-Лига сильнее элитного сербского дивизиона.

— Если сравнивать российский и сербский чемпионат, какой сильнее?

— Российский, конечно. Но пристально за чемпионатом России не слежу, — приводит слова Срджана Благоевича «Матч ТВ».

Напомним, 1 июля состоялся матч Братского кубка — 2025, в котором московский ЦСКА встречался с белградским «Партизаном». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты российской команды. В Братском кубке участвуют команды из России и Сербии.