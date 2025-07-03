«Зенит» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
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В четверг, 3 июля, в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Игра пройдёт в рамках летних учебно-тренировочных сборов команд. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет пресс-служба «Зенита» (в VK и на YouTube).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
03 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По итогам минувшего сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» финишировал на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 66 очков за 30 матчей. «Динамо» заняло 11-е место в чемпионате страны, набрав 29 очков за аналогичное количество игр.
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