«Зенит» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

В четверг, 3 июля, в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Игра пройдёт в рамках летних учебно-тренировочных сборов команд. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет пресс-служба «Зенита» (в VK и на YouTube).

По итогам минувшего сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» финишировал на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 66 очков за 30 матчей. «Динамо» заняло 11-е место в чемпионате страны, набрав 29 очков за аналогичное количество игр.