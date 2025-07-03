Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
Комментарии

В четверг, 3 июля, в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Игра пройдёт в рамках летних учебно-тренировочных сборов команд. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет пресс-служба «Зенита» (в VK и на YouTube).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
03 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам минувшего сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» финишировал на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 66 очков за 30 матчей. «Динамо» заняло 11-е место в чемпионате страны, набрав 29 очков за аналогичное количество игр.

Материалы по теме
Топ-матчи четверга: «Зенит» — «Динамо» Махачкала и теннис
Топ-матчи четверга: «Зенит» — «Динамо» Махачкала и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android