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Агент Писарского отреагировал на отстранение нападающего от футбола на четыре года

Агент Писарского отреагировал на отстранение нападающего от футбола на четыре года
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Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы нападающего самарских «Крыльев Советов» Владимира Писарского, высказался о решении РФС об отстранении футболиста на четыре года от футбольной деятельности, на три из которых — условно. Предыдущий сезон игрок провёл в «Сочи» на правах аренды.

«Мы изначально говорили, что Писарский ни в чём не виновен и не участвовал ни в каких договорных матчах. И сегодняшнее решение комиссии РФС это только подтвердило. Мы ничего не скрывали, прошли все полиграфы, но на сегодняшний день вынесен вот такой вердикт. Понятно, что мы с ним тоже не согласны, но в свете разговоров о пожизненной дисквалификации и так далее это уже маленькая победа.

И огромная заслуга в этом принадлежит Антону Смирнову. Моё мнение: сегодня это лучший спортивный юрист в России. Спасибо ему за то, что максимально включился в эту работу. Все, кто знает Антона, подтвердят: этот человек всегда стоит за справедливость, за правду. Наверное, он бы просто не стал браться за это дело, если бы видел вину Писарского в том смысле, как она всем преподносится. Его вина заключается только в том, что он отправил деньги товарищу. А с другой стороны, и вы, и я имеем право переводить друзьям или родственникам средства. Законом это не запрещено. Антон за короткий промежуток времени проделал просто огроменную работу, накануне заседания всю ночь не спал и сегодня подтвердил свой уровень. Поэтому, повторюсь, на данном этапе для нас это маленькая победа.

Повторюсь: ставок Вова никаких не делал. В РФС согласились, что Писарский не влиял на результат матча и его красная карточка была получена не специально. Это было бы просто глупо. Сами подумайте: у него контракт на два года в «Сочи» с пролонгацией — и он поставит его на кон ради этого мелочного выигрыша? По мне, это смешно», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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