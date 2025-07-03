Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА рассказали, когда обсудят будущее с 39-летним Акинфеевым

В ЦСКА рассказали, когда обсудят будущее с 39-летним Акинфеевым
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что армейцы обсудят будущее вратаря Игоря Акинфеева в футбольном клубе после окончания сезона-2025/2026. Действующее соглашение 39-летнего голкипера с ЦСКА рассчитано до конца июня 2026-го.

«Конечно, мы договорились обсудить будущее с Игорем Акинфеевым после окончания следующего сезона. Сейчас он с нами точно сезон. Дальше всё будет зависеть исключительно от его желания, поэтому времени достаточно, чтобы определиться», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА. В составе армейцев опытнейший голкипер выиграл множество трофеев, включая Кубок УЕФА. Отметим, что вратарь ЦСКА стал бронзовым призёром Евро-2008 в составе сборной России.

Материалы по теме
Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал о переговорах с игроком «Сан-Паулу» Алвесом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android