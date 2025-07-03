Агент Писарского заявил, что футболист похудел на 8 кг из-за перенесённого стресса

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы нападающего самарских «Крыльев Советов» Владимира Писарского, рассказал, что футболист похудел на 8 кг из-за перенесённого стресса. Ранее РФС отстранил нападающего на четыре года от футбольной деятельности, на три из которых — условно.

«Вова оказался в ненужное время в ненужном месте и попал под эту раздачу. Он сам уже всё понял. Я вам больше скажу: Писарский очень сильно пострадал эмоционально. За эти дни он похудел от стресса на 8 килограммов. Пацан сильно переживает и готов на любые сотрудничества, чтобы доказать свою невиновность. Я хорошо и давно его знаю. Это реально добродушный и воспитанный парень. Не то что я хочу его обелить — это факт. Он занимается благотворительностью, помогает людям, ходит в церковь. Даже в «Сочи» он много делал для сплочения коллектива — собирал ребят. Но в футболе всё может поменяться за один миг: человека сначала превозносят, а потом — раз — и зарыли. Мы сделать это с Вовой не позволим и будем добиваться его скорейшего возвращения в игру», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.