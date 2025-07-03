В «Зените» отреагировали на сведения, что они убеждают Ивана Сергеева перейти в «Спартак»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о вмешательстве в ситуацию с трансфером нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые совместно со «Спартаком» затягивают переход Сергеева в московское «Динамо». Инсайдер Иван Карпов сообщал, что Медведев лично убеждает форварда согласиться на предложение красно-белых.

«Правда ли, что я уговариваю Сергеева перейти в «Спартак»? Глупости не комментирую», — приводит слова Медведева Sport24.

В минувшем сезоне действующий форвард «Крыльев Советов» принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.