«Зенит» объявил о переходе полузащитника Романа Веги

«Зенит» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Романа Веги из «Аргентинос Хуниорс». Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на пять лет.

«Сине-бело-голубые приветствуют Романа Вегу в Петербурге и желают покорения новых вершин вместе с нашей командой!» — сказано в заявлении «Зенита».

Фото: ФК «Зенит»

Вега выступал за «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. Ранее он представлял вторую команду «Барселоны». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 5 млн. Напомним, «Зенит» занял второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам прошлого сезона.

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