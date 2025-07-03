Вячеслав Бардыбахин перешёл из «Акрона» в «Ротор» на правах аренды

Защитник «Акрона» Вячеслав Бардыбахин в рамках аренды на один сезон перешёл в «Ротор». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Тольятти.

Футболист является воспитанником тюменского футбола. Ранее игрок выступал за «Тюмень» в течение трёх лет. В 2022 году исполнителя взял в аренду «Енисей», который затем выкупил права на защитника. Из Красноярска Бардыбахин перешёл в «Акрон», где принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги.

По итогам прошлого сезона Первой лиги волгоградский «Ротор» расположился на девятом месте в турнирной таблице, заработав 47 очков. «Акрон» в прошлом сезоне занял девятое место в РПЛ (35 очков).