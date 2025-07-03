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Стало известно, почему Жота решил выбрать автомобиль для поездки на сборы «Ливерпуля»

Стало известно, почему Жота решил выбрать автомобиль для поездки на сборы «Ливерпуля»
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Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота, погибший в ДТП в Испании, направлялся в Сантандер, где должен был сесть на паром в Портсмут. Футболист отправился в дорогу с целью вернуться в Ливерпуль. На грядущей неделе начнётся предсезонная подготовка мерсисайдцев. Об этом сообщает CNN Portugal.

По информации источника, Жота не отправился в Англию на самолёте, поскольку ранее он перенёс операцию на лёгких и врачи посоветовали ему воздержаться от перелётов.

Напомним, в ДТП также погиб Андре Силва, брат Жоты.

Наибольшую известность Диогу принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. За «красных» Жота играл с 2020 года. Ранее португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и клуб «Пасуш де Феррейра».

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