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Стало известно, под каким номером Роман Вега будет выступать в «Зените»

Стало известно, под каким номером Роман Вега будет выступать в «Зените»
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Новоиспечённый полузащитник «Зенита» Роман Вега будет выступать под 66-м игровым номером в составе сине-бело-голубых. Об этом информирует телеграм-канал санкт-петербургского клуба.

Фото: ФК «Зенит»

Подчёркивается, что в истории «Зенита» ещё не было футболиста, который играл бы с указанным номером на спине.

Контракт 21-летнего полузащитника рассчитан на пять лет. Вега перешёл в российский клуб из «Аргентинос Хуниорс», за который он выступал с лета 2023 года. В составе аргентинской команды он принял участие в 63 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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