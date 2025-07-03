Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жерсон жалеет о переходе в «Зенит», в «Аль-Насре» он мог зарабатывать больше — O Globo

Жерсон жалеет о переходе в «Зенит», в «Аль-Насре» он мог зарабатывать больше — O Globo
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник Жерсон сожалеет из-за своего перехода в «Зенит» и отказа подписать контракт с «Аль-Насром». Об этом сообщает O Globo.

По информации источника, по четырёхлетнему трудовому соглашению с сине-бело-голубыми 28-летний футболист заработает меньше, чем мог бы по двухлетнему контракту с саудовским клубом. Саудовцы предлагали бразильскому хавбеку оклад в € 30 млн в год без учёта налогов. Кроме того, Жерсон с оптимизмом смотрел на возможность тренироваться и играть в одной команде с Криштиану Роналду.

Жерсон, как и его агент, пытались провести переговоры о переходе в «Аль-Наср», однако к тому моменту уже были подписаны все необходимые документы и «Зенит» находился в процессе перевода € 25 млн за футболиста.

Материалы по теме
В Бразилии рассказали, когда Жерсон может дебютировать за «Зенит»

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android