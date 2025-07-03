Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Если бы он хотел тренировать сам, встал бы на бровку. Клуб-то его». Уткин — о Галицком

«Если бы он хотел тренировать сам, встал бы на бровку. Клуб-то его». Уткин — о Галицком
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Балтики» Даниил Уткин ответил на вопрос о взаимодействии владельца «Краснодара» Сергея Галицкого с главным тренером команды Мурадом Мусаевым. Экс-футболист «быков» считает, что специалист всегда действовал независимо.

«Мусаев всегда был максимально самостоятелен. Максимум, что могло быть: приезжает Галицкий на тренировку, спрашивает – почему этот играет, а этот нет, например. Олегыч отвечал, по каким причинам принял такое решение. И всё – вопрос закрыт. Это то, что я лично видел. Сергей Николаевич всегда общается с тренерами – думаю, так было, есть и будет. Но на этом всё. Если бы он хотел тренировать сам, получил бы лицензию, встал на бровку. Клуб-то его», – сказал полузащитник.

Уткин находился в системе краснодарского клуба с 2010 по 2022 год. Игрок выходил на поле в 64 матчах за главную команду, в которых отметился семью голами.

Материалы по теме
Все трансферы РПЛ с открытия трансферного окна. Какие сделки за 10 дней вы упустили?
Все трансферы РПЛ с открытия трансферного окна. Какие сделки за 10 дней вы упустили?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android