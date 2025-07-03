«Если бы он хотел тренировать сам, встал бы на бровку. Клуб-то его». Уткин — о Галицком

Полузащитник «Балтики» Даниил Уткин ответил на вопрос о взаимодействии владельца «Краснодара» Сергея Галицкого с главным тренером команды Мурадом Мусаевым. Экс-футболист «быков» считает, что специалист всегда действовал независимо.

«Мусаев всегда был максимально самостоятелен. Максимум, что могло быть: приезжает Галицкий на тренировку, спрашивает – почему этот играет, а этот нет, например. Олегыч отвечал, по каким причинам принял такое решение. И всё – вопрос закрыт. Это то, что я лично видел. Сергей Николаевич всегда общается с тренерами – думаю, так было, есть и будет. Но на этом всё. Если бы он хотел тренировать сам, получил бы лицензию, встал на бровку. Клуб-то его», – сказал полузащитник.

Уткин находился в системе краснодарского клуба с 2010 по 2022 год. Игрок выходил на поле в 64 матчах за главную команду, в которых отметился семью голами.