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«Вильярреал» объявил об аренде защитника «Наполи» Рафы Марина

«Вильярреал» объявил об аренде защитника «Наполи» Рафы Марина
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Защитник «Наполи» Рафа Марин в рамках аренды пополнил состав «Вильярреала». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026 и включает опцию выкупа. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

В прошедшем клубном сезоне футболист принял участие в шести матчах. Помимо этого, игрок выступил за национальную команду Испании на чемпионате Европы в возрастной категории до 21 года.

По итогам прошлого сезона «Вильярреал» занял пятое место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, заработав 70 очков.

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