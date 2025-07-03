Месси выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Диогу Жоты

Нападающий и капитан сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси отреагировал на информацию о гибели футболиста португальской национальной команды и «Ливерпуля» Диогу Жоты.

«Да упокоится с миром», — написал Месси, опубликовав фотографию Жоты.

Форвард «Ливерпуля», а также его младший брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиел» из второй португальской лиге, погибли в ДТП в Испании.

Наибольшую известность Диогу принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. За «красных» Жота играл с 2020 года. Ранее португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и клуб «Пасуш де Феррейра».

Материалы по теме Стало известно, почему Жота решил выбрать автомобиль для поездки на сборы «Ливерпуля»

Рекорды «Ливерпуля»: