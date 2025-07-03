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Миллер стал главным тренером ФК «Матч ТВ»

Миллер стал главным тренером ФК «Матч ТВ»
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Телеграм-канал футбольный команды «Матч ТВ» объявил о назначении 34-летнего Виталия Миллера на пост главного тренера коллектива. Старшим тренером стал Роман Герасимов, тренером по физической подготовке — Артём Твердохлебов.

«Добро пожаловать! Наши парни в надёжных руках. Вместе к большим успехам», — сказано в сообщении команды.

Последним местом работы Миллера был медийный клуб «СКА Ростов», который он возглавлял с июля 2024 года по май 2025 года. Также 34-летний специалист занимал должность главного тренера «Амкала». Он работал в указанной команде в 2022 году.

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