Даниил Уткин считает ошибкой уход из «Краснодара»

Полузащитник «Балтики» Даниил Уткин сожалеет об уходе из «Краснодара». Футболист сказал, что остался бы в клубе Сергея Галицкого, но этому решению помешали слишком большие амбиции игрока.

«Но, конечно, с сегодняшними мозгами поступил бы иначе (остался в «Краснодаре». — Прим. «Чемпионата»). Просто сейчас, анализируя и вспоминая свои эмоции, ощущения, понимаю: вряд ли бы мог сделать что-то по-другому.

(Нужно было) Чуть поумерить амбиции. Но важно понимать моё мироощущение в тот момент: я с командой всё выиграл в России среди молодёжи – причём впервые в истории академии. Потом мы пришли в основу, у нас вроде как получалось. И выходило такое немного исковерканное восприятие реальности: мы на подъёме, забиваем/отдаём, можем уже быть основными и в главной команде. Получать ещё больше игровых минут. Сейчас осознаю: нужно было чуть-чуть подождать. Но это не моя сильная сторона – в принципе по жизни», – сказал полузащитник.

Уткин перешёл из «Краснодара» в «Ростов» в 2022 году, проведя за новый клуб 50 матчей, в которых отметился четырьмя голами. Полузащитник также успел сыграть за «Ахмат», а сезон-2025/2026 он проведет в аренде в калининградской команде.