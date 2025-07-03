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«Страна остановилась». Португальский агент Барбоза высказался о гибели Диогу Жоты

«Страна остановилась». Португальский агент Барбоза высказался о гибели Диогу Жоты
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Португальский агент Паулу Барбоза высказался о гибели нападающего «Ливерпуля», соотечественника Диогу Жоты.

«Страна остановилась. Все каналы говорят только об этом, и не потому, что Жота был известным футболистом. Он отличался от большинства игроков — это была сильная личность. Диогу прошёл очень тяжёлый путь и смог достичь вершин карьеры. Несмотря на то что Жота — звезда мирового масштаба, он всегда оставался очень скромным. На фоне того, что мы обычно видим в футболе, он был совсем другим человеком. У Диогу была очень сложная операция, но он всё равно достиг вершин и пользовался большим авторитетом в сборной Португалии. Был одним из лидеров. По его примеру все видели, что человек может быть звездой самого высокого уровня, но не забывать своих корней.

Все очень жалеют, что Жота с братом так глупо погибли. В Португалии траур. Пока мы не знаем, что будет дальше, потому что все в шоке и кошмаре. Выступали президент и премьер-министр Португалии. Думаю, что будет организован официальный траур. В этом играет большую роль семья Диогу: он недавно женился, у него есть дети. В зависимости от желания семьи всё это будет организовано», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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