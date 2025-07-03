Роман Вега поделился эмоциями от перехода в «Зенит»

Полузащитник Роман Вега, который перешёл в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс», поделился впечатлениями от трансфера в клуб с берегов Невы.

— Роман, приветствуем вас в Петербурге и поздравляем с переходом в «Зенит»! Поделитесь эмоциями.

— Большое спасибо! Мне очень хотелось скорее приехать и познакомиться с командой. Позади несколько непростых дней — не терпелось уже начать тренироваться, но нужно было уладить все детали. Слава богу, бумаги подписаны, и теперь я могу сфокусироваться на том, что меня ждёт впереди!

— Несколько слов о том, как принималось решение об этом переходе, долго ли размышляли?

— У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но предложение «Зенита» принял легко и быстро — в течение недели всё подготовил, собрал вещи и приехал в Россию, — приводит слова Веги официальный сайт «Зенита».

Вега выступал за «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. Ранее он представлял вторую команду «Барселоны». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 5 млн.