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«Зенит» может купить форварда «Фламенго» за € 15 млн — Оливейра

«Зенит» может купить форварда «Фламенго» за € 15 млн — Оливейра
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«Зенит» находится в поисках центрального нападающего и может сделать предложение по 28-летнему форварду «Фламенго» Педро дос Сантосу. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, санкт-петербургский клуб готов заплатить € 15 млн за переход бразильского футболиста.

Педро является игроком красно-чёрных с января 2021 года. С января по декабрь 2020 года он выступал за этот бразильский клуб на правах аренды. Всего в составе «Фламенго» он принял участие в 280 матчах во всех турнирах, в которых отметился 140 голами и 35 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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