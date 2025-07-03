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Новичок «Зенита» Вега рассказал, какую роль в его трансфере сыграл футболист клуба Гонду

Новичок «Зенита» Вега рассказал, какую роль в его трансфере сыграл футболист клуба Гонду
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Полузащитник Роман Вега, который перешёл в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс», рассказал, какую роль в данном трансфере сыграл нападающий сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

— Какую роль в этом решении сыграл Лусиано? Мы знаем, что вы с ним давно знакомы.
— Думаю, очень важную, фундаментальную. Каждый день он отправлял мне сообщения, звал сюда. Лусиано — отличный парень, мы друзья, и он точно поможет мне быстро освоиться здесь.

— Что он успел рассказать вам о «Зените» и Петербурге?
— Сказал, что вся инфраструктура на высочайшем уровне, что я ни в чём не буду нуждаться, что моей семье здесь будет очень хорошо. Всё это мне очень понравилось, идея зацепила меня — и я приехал, чтобы завоёвывать трофеи! — приводит слова Веги официальный сайт «Зенита».

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 5 млн.

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