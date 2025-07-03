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Видео: «Ливерпуль» приспустил флаг на «Энфилде» в память о Диогу Жоте

Видео: «Ливерпуль» приспустил флаг на «Энфилде» в память о Диогу Жоте
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«Ливерпуль» приспустил клубный флаг на домашнем стадионе команды «Энфилд» в знак траура по нападающему Диогу Жоте, погибшему в ДТП.

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте:

Форвард «красных», а также его младший брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиел» из второй португальской лиги, погибли в ДТП в Испании.

28-летний футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в которых отметился 65 голами и 26 результативными передачами. В составе мерсисайдцев Жота выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и дважды — Кубок английской лиги. Вместе со сборной Португалии нападающий два раза стал победителем Лиги наций.

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