Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниил Уткин рассказал о самом важном разговоре с Сергеем Галицким

Даниил Уткин рассказал о самом важном разговоре с Сергеем Галицким
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин вспомнил разговор с владельцем клуба Сергеем Галицким, в котором управленец поделился с молодыми игроками, как стоит распределять финансы. Футболист считает те слова бизнесмена самыми важными за время пребывания в команде.

«Это было уже в основной команде – он собрал всех молодых и поделился мнением, как нам нужно тратить финансы, которые начинаем зарабатывать. Дал очень важный совет, как правильно инвестировать, распоряжаться деньгами, чтобы оставаться максимально вовлечённым в футбол.

До сих пор стараюсь следовать тому совету. Нанял финансового советника, сам стал обучаться в этой области. Читал книги – например, «Финансист» Теодора Драйзера, «Принципы» Рэя Далио, «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. В ютубе смотрел вещи на эту тематику. Через знакомого банкира нашёл брокера – брал уроки. Он научил всему, что сам знает. По сути, осталось немного доучиться, чтобы самому стать брокером с лицензией, который может работать финансовым советником», – сказал полузащитник.

Даниил Уткин находился в системе краснодарского клуба с 2010 по 2022 год, после чего перешёл в «Ростов». Новый сезон игрок проведёт в аренде за калининградскую «Балтику».

Материалы по теме
Все трансферы РПЛ с открытия трансферного окна. Какие сделки за 10 дней вы упустили?
Все трансферы РПЛ с открытия трансферного окна. Какие сделки за 10 дней вы упустили?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android