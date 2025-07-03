Даниил Уткин рассказал о самом важном разговоре с Сергеем Галицким

Бывший полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин вспомнил разговор с владельцем клуба Сергеем Галицким, в котором управленец поделился с молодыми игроками, как стоит распределять финансы. Футболист считает те слова бизнесмена самыми важными за время пребывания в команде.

«Это было уже в основной команде – он собрал всех молодых и поделился мнением, как нам нужно тратить финансы, которые начинаем зарабатывать. Дал очень важный совет, как правильно инвестировать, распоряжаться деньгами, чтобы оставаться максимально вовлечённым в футбол.

До сих пор стараюсь следовать тому совету. Нанял финансового советника, сам стал обучаться в этой области. Читал книги – например, «Финансист» Теодора Драйзера, «Принципы» Рэя Далио, «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. В ютубе смотрел вещи на эту тематику. Через знакомого банкира нашёл брокера – брал уроки. Он научил всему, что сам знает. По сути, осталось немного доучиться, чтобы самому стать брокером с лицензией, который может работать финансовым советником», – сказал полузащитник.

Даниил Уткин находился в системе краснодарского клуба с 2010 по 2022 год, после чего перешёл в «Ростов». Новый сезон игрок проведёт в аренде за калининградскую «Балтику».