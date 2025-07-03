Новичок «Зенита» Вега высказался о своих игровых качествах

Полузащитник Роман Вега, который перешёл в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс», ответил на вопрос о своих игровых качествах и выборе игрового номера.

— Для тех болельщиков, кто ещё не успел познакомиться с вашей игрой, расскажите вкратце, что за футболист Роман Вега?

— Всегда сложно описывать самого себя, но скажу так: быстрый, сильный и умный.

— Вы определились с игровым номером. Почему 66-й?

— Прошлый сезон в Аргентине я отыграл под номером 6, в этом и причина. Здесь решил удвоить количество шестёрок — и двигаться в том же направлении, — приводит слова Веги официальный сайт «Зенита».

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 5 млн.