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В Италии подтвердили интерес к Адли из России. Сообщалось, что его может купить «Спартак»

В Италии подтвердили интерес к Адли из России. Сообщалось, что его может купить «Спартак»
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Полузащитник «Милана» Ясин Адли получил предложения от российского и катарского клубов. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале писал об интересе к футболисту от московского «Спартака».

По информации Скиры, 24-летний хабек не входит в планы «россонери», в связи с чем они настаивают на его продаже.

Адли перешёл в «Милан» из «Бордо» летом 2021 года. За это время он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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