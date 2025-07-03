Комитет по этике РФС вынес решение в отношении Владимира Писарского

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес решение в отношении нападающего самарских «Крыльев Советов» Владимира Писарского. Спортсмену запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение четырёх лет, из них один год реального запрета, и три года – условно. В отношении Писарского установлен испытательный срок в два года.

«В связи с допущенными футболистом Писарским Владимиром Васильевичем нарушениями статей 18 Регламента РФС по этике в соответствии со ст. 4 Регламента РФС по этике применить к футболисту Писарскому Владимиру Васильевичу санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на четыре года, из них один год, начиная с даты вынесения решения, реального запрета, и три года – условной спортивной санкцией после истечения срока реального запрета. Установить для футболиста Писарского Владимира Васильевича испытательный срок 2 (два) года», — написано в заявлении на официальном сайте РФС.

Прошедший сезон футболист провёл в «Сочи» на правах аренды. Ранее сообщалось, что Владимир Писарский мог оказать неправомерное влияние на результат матча. Его знакомый сделал ставки на первый стыковой матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге «Сочи» — «Пари Нижний Новгород» (1:2). В этой встрече Писарский получил красную карточку.

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