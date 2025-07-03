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РФС оштрафовал игрока «Зенита» Мостового, ранее он зарядил кричалку про «Спартак»

РФС оштрафовал игрока «Зенита» Мостового, ранее он зарядил кричалку про «Спартак»
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оштрафован комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС) на 75 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте РФС.

Мостовой наказан за нарушение статьи 15 «Умаление чести, достоинства и деловой репутации» Регламента РФС по этике.

Ранее в Сети появилось видео, как российский футболист, находясь на трибуне в качестве болельщика «Зенита», зарядил оскорбительную кричалку про московский «Спартак», начинающуюся со слов «Я никогда не устану повторять». Вероятно, штраф футболиста связан именно с этим эпизодом.

В минувшем сезоне 27-летний Мостовой в 36 матчах забил 11 голов и отдал пять результативных передач. В двух матчах со «Спартаком» на его счету результативная передача.

Параллельно озвучили решение по Писарскому:
Официально
Комитет по этике РФС вынес решение в отношении Владимира Писарского
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