В РФС подробно объяснили причину отстранения Писарского от футбола

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов прокомментировал решение запретить нападающему «Крыльев Советов» Владимиру Писарскому осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение четырёх лет, из них один год реального запрета и три года – условно. В отношении Писарского установлен испытательный срок два года.

«Представляется целесообразным дать дополнительный комментарий к результатам рассмотрения комитета по делу Владимира Писарского. Комитет учёл все обстоятельства случившегося, изучил и оценил представленные аппаратом РФС и футболистом доказательства, в том числе провёл опрос футболиста и опрос свидетеля (друга Писарского, совершившего ставки в букмекерской конторе) на заседании комитета.

Комитетом установлено, что Владимир Писарский перевёл другу в день матча ФК «Сочи» – ФК «Пари НН» на банковскую карту крупную сумму денежных средств в долг. При этом Владимир Писарский как при опросе в РФС письменно, так и устно на заседании комитета по этике указал, что был осведомлён, что его друг планирует совершить за счёт полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами ФК «Сочи» – ФК «Пари НН», и часть ставок была сделана на невыход ФК «Сочи» в РПЛ по результатам стыковых матчей. При этом сам Владимир Писарский являлся футболистом ФК «Сочи» и участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года. В комитет представлены сведения (в том числе на заседании комитета, подтверждённые свидетелем) о том, что соответствующие ставки были совершены. Владимиру Писарскому также было известно, что друг постоянно делал ставки на футбольные события.

Статья 18 регламента РФС по этике запрещает субъектам футбола прямо или косвенно принимать участие в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами или соревнованиями и/или любыми сопутствующими футбольными мероприятиями.

Исходя из материалов дела, комитет посчитал, что Владимир Писарский не проявил должной осмотрительности в своём поведении с иным лицом, и, будучи субъектом футбола, участником соответствующих матчей, принял косвенное участие в процессе ставок на футбольный матч в букмекерской конторе. Это запрещено российским законодательством, нормами ФИФА, УЕФА и РФС.

Для определения размера наказания футболиста комитет особо изучил вопрос возможного нарушения им статьи 21 регламента РФС по этике (запрет оказывать прямое или косвенное воздействие с целью манипулирования результатом матча). Комитет на основе имеющихся на сегодня доказательств не может прийти к достоверно и объективно подтверждённому выводу о наличии в действиях футболиста указанной противоправной цели, однако обращает внимание на то, что согласно регламентам РФС вопрос о возможном привлечении футболиста к спортивной ответственности за возможное манипулирование результатом матча относится при определённых обстоятельствах и при условии прохождения определенных процедур к компетенции КДК РФС.

Комитет при итоговом определении наказания футболисту учёл его признание в совершённой ошибке в своём поведении и сотрудничество с комитетом в ходе разбирательства.

Уверены, что данное решение комитета (впрочем, как и все иные решения, вынесенные сегодня комитетом) станет напоминанием важности надлежащего добросовестного поведения субъектов футбола и футболистов, в частности.

РФС считает недопустимыми любые формы прямого либо косвенного участия футболистов в азартных играх, связанных с футбольными матчами, тем более создающие вероятность обоснованных сомнений в честности соревнований, в которых такие футболисты принимают участие. Мы продолжим взаимодействие с букмекерскими конторами, правоохранительными органами и всеми субъектами футбола по выявлению и преследованию нарушителей установленных запретов», — приводит слова Стукалова официальный сайт РФС.

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