«Зенит» и «Динамо» Махачкала перед контрольным матчем почтили память Диогу Жоты

«Зенит» и «Динамо» Махачкала перед товарищеским матчем в рамках летних учебно-тренировочных сборов минутой молчания почтили память игрока «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты.

Футболист мерсисайдцев, а также его младший брат Андре Силва, игравший за «Пенафиел» из второго португальского дивизиона, погибли в ДТП в Испании.

В составе «красных» португалец стал победителем английской Премьер-лиги, завоевал Кубок страны и Кубок английской лиги. За мерсисайдцев Жота выступал с 2020 года. До этого португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и «Пасуш де Феррейра».