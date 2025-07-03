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«Зенит» и «Динамо» Махачкала перед контрольным матчем почтили память Диогу Жоты

«Зенит» и «Динамо» Махачкала перед контрольным матчем почтили память Диогу Жоты
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«Зенит» и «Динамо» Махачкала перед товарищеским матчем в рамках летних учебно-тренировочных сборов минутой молчания почтили память игрока «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты.

Футболист мерсисайдцев, а также его младший брат Андре Силва, игравший за «Пенафиел» из второго португальского дивизиона, погибли в ДТП в Испании.

В составе «красных» португалец стал победителем английской Премьер-лиги, завоевал Кубок страны и Кубок английской лиги. За мерсисайдцев Жота выступал с 2020 года. До этого португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и «Пасуш де Феррейра».

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