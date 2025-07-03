Глушенков, Педро и Нино сменили игровые номера в «Зените»

Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале объявила о смене игровых номеров футболистами Максимом Глушенковым, Педро и Нино.

«Педро выбрал себе номер 20. Ранее под ним выступали Алексей Катульский, Виктор Файзулин, Роберт Мак и Вендел.

Нино будет выступать под номером 33. В разные годы этот номер принадлежал Максиму Деменко, Михаилу Козлову, Милану Родичу, Эрнани и Ивану Сергееву.

На спине Максима Глушенкова теперь будет номер 10. С 1999 года игровую форму с этим номером носили Андрей Кобелев, Владимир Мудринич, Андрей Аршавин, Данни, Жулиано, Клаудио Маркизио, Эмилиано Ригони, Малком, Вильсон Изидор», — написано в сообщении сине-бело-голубых.

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