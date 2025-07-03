В «Зените» ждут возвращения Вендела в расположение клуба до конца недели

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда ожидается возвращение полузащитника Вендела в российский клуб.

«Вендел ожидается до конца недели», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее не состоялся переход Вендела в «Ботафого».

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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